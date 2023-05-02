Фюради Альберт Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фюради
- Имя
- Альберт
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3674. ФЮРАДИ, АЛЬБЕРТ МАКСИМОВ, 23 л. Австр. -Венгерск. -п.; — Н. С. 5 уч. г. Пензы. Покуш. на кражу, лиш. св. 3½ м., с зач. 3 м. и 15 д. пр. з. Исп. 27 Авг. 918.
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