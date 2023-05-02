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Шеховцов Михаил Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеховцов
Имя
Михаил
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 347
Источник
Скан
Оригинальная запись
14829. Шеховцов Михаил Ильич, 33 л., Курск. у., Солнцевск. в., с. Афанасьевского. В. Т. 10 корп. М. В. О. Ст. 1 ч. 120, л. с. 1 г. 26 апр. 927.

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