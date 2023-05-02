Ковалев Лука Пахомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Лука
- Отчество
- Пахомов
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65598. КОВАЛЕВЪ, ЛУКА ПАХОМОВЪ. К. Гомельск. у., Краснобудск. в. и с., 22 л.; — Кіевск. С. П., 1 ч. 126 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Іюля 907.
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