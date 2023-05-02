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Ковалев Лука Пахомов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Лука
Отчество
Пахомов
Дата исполнения приговора
13 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
65598. КОВАЛЕВЪ, ЛУКА ПАХОМОВЪ. К. Гомельск. у., Краснобудск. в. и с., 22 л.; — Кіевск. С. П., 1 ч. 126 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Іюля 907.

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