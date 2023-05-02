Челноков Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелноков Николай Алексеев

Челноков Николай Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Челноков
Имя
Николай
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
10 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
13758. Челноков Николай Алексеев., 15 л., г. Владимира. Н. С. 1 уч. Владимирск. у. Ст. 162 п. "г", л. с. 8 м. 10 мар. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close