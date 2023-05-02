Шульга Александр Титович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульга
- Имя
- Александр
- Отчество
- Титович
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 380
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13187. ШУЛЬГА АЛЕКСАНДР ТИТОВИЧ, 31 г., Гомельск. г., Речицк. у., Василевичск. в., д. Бабичи. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 1 ч. 113, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ІІ—26.
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