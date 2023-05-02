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Зиновьева Евдокия Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиновьева
Имя
Евдокия
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4963. ЗИНОВЬЕВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА. 19 л., г. Ставрополя. Н. С. 4 р. г. Ставрополя. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 сентября 923.

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