Бугай Артем Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугай
- Имя
- Артем
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17989. БУГАЙ, Артемъ Антоновъ, Кр. Гадяч. у., Русановск. в., с. Русановки (хлѣбопаш.), 17 г.; приг. М. С. 2 уч. Гадяч. окр., по 16 и 170¹ ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ г. Исп. 18 Февр. 1887 г.
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