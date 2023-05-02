Алла-Верды-Оглы Ага
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алла-Верды-Оглы
- Имя
- Ага
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17055. АЛЛА-ВЕРДЫ-ОГЛЫ, Ага. Податн. сослов. (хлѣбопаш.), 27 л.; род. и прип. Кубин. у., въ с. Джими; приг. Завѣдыв. Дивичин. мир. уч., по 1485 ст. Улож., въ тюрьму на 8 м. Исп. 20 Дек. 1886 г.
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