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Быстров Васйлий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быстров
Имя
Васйлий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
2671. БЫСТРОВ ВАСЙЛИй АЛЕКСЕЕВИЧ, 32 л., Старорусск. у., Шотовск. в., д. Гагузино. Новго­родск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 25 д. Приг. вступил в закон. силу 29 июля 924.

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