Митягин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитягин Василий Дмитриевич

Митягин Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митягин
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
9255. МИТЯГИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., Кологривск. у., Кузьминск. в., д. Высоковой. Н. С. 1 уч. Галичск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св 1½ г. Исп. 14 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close