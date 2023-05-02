Митягин Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митягин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9255. МИТЯГИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., Кологривск. у., Кузьминск. в., д. Высоковой. Н. С. 1 уч. Галичск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св 1½ г. Исп. 14 июля 923.
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