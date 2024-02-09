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Николюк Василий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николюк
Имя
Василий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
49227. НИКОЛЮКЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ. К. Кременецк. у., Борецк. в., с. Людвищъ, 27 л.; — М. С. 4 уч. Кременецк. окр., 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 9 Іюня 905.

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