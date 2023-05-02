Коношенков Нил Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коношенков
- Имя
- Нил
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6426. КОНОШЕНКОВ НИЛ МАРКОВИЧ, 25 л., Торопецк. у., Бенецк. в., д. Вереягино, Псковск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 2 ноября 92'3.
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