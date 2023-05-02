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Коношенков Нил Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коношенков
Имя
Нил
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6426. КОНОШЕНКОВ НИЛ МАРКОВИЧ, 25 л., Торопецк. у., Бенецк. в., д. Вереягино, Псковск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 2 ноября 92'3.

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