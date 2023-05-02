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Игнаткин Илларион Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнаткин
Имя
Илларион
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6375. Игнаткин Илларион Иванович, 22 л., Брянск. г., Бежиц. у., Дубровск. в., д. Девочкино. Брянск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. п. "б", "ж", 2 ч. 183, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6 сент. 926.

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