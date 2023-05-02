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Яраев Муса Ибрагимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яраев
Имя
Муса
Отчество
Ибрагимов
Дата исполнения приговора
24 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
37224. ЯРАЕВЪ, МУСА ИБРАГИМОВЪ. К. Балаган. у., Братск. в., с. Томы, 24 л., рд. Саратов. г., Петров. у., Черкасск. в., въ д. Усѣ; — Иркутск. С. П., 121, 121, 1630 и 1652 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 24 Янв. 905.

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