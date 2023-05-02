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Кострягин Дий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кострягин
Имя
Дий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
23 май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2073. КОСТРЯГИН, ДИЙ СЕМЕНОВИЧ, 28 г. Гр. Камышловск. у., Ертарск. в. и с.; — Екатеринбургск. Губревтриб. Подлог, лиш. св. 1 ½ г. Исп. 23 мая 922.

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