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Чейда Матеуш Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чейда
Имя
Матеуш
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141090. ЧЕЙДА, МАТЕУШЪ ПЕТРОВЪ. К. Ковенск. у., Крокиновск. в., д. Пилянъ, 19 л.; — М. С. 2 уч. Газенп.-Гробинск. окр. 5 Нояб. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Нояб. 909.

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