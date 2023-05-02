Андросов Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андросов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129516. АНДРОСОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ (онъ же Воробьевъ). Сс.-посел. Тюмен. у., Антроповск. п., д. Міяссъ, 28 л., рд. Сапожков. у., въ в. и д. Мало-Сапожковѣ; — М. С. 5 уч. Тюмен. у. 16 Сент. 909. 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Окт. 909. | 95 84037 1455 У.
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