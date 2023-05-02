Раковский Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаковский Виктор Николаевич

Раковский Виктор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раковский
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8128. РАКОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Горецк. у., Дубровенск. в., с. Савина. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 81 ч. 2, 116, 220, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.