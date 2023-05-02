Попов Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38988. поповъ, Степанъ петровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Александровско-Грушевскаго, 49 л., рд. на х. Головатскомъ, Кагальницк. в., Ростов. окр.; — Ростов. (на/Д.) С. М. С., 172 М. (покуш.), тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 16 Нояб. 907. | 902 47682 1659 У. | 93 37791 172 М. | 98 51626 170 М.
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