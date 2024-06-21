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— Ирина Борисова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Ирина
Отчество
Борисова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130232. БОРИСОВА, ИРИНА (безъ фам.). К. Смолен. у., Богородицк. в., д. Яцкова, 57 л.; — З. Н. 4 уч. Смолен. у. 21 Февр. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.

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