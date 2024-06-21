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Фадеев Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фадеев
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
26 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140385. ФАДѢЕВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Крапивен. у., Царевск. в., с. Березовки, 27 л.; — Москов. О. С. 26 Авг. 909, 3 п. 14, 169 и 172 М., тюр. 5 м. Исп. 29 Сент., счит. ср. съ 26 Авг. 909. | 907 20107 169 М.

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