Румянцев Михаил Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 303
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11218. Румянцев Михаил Андреевич, 38 л., Нижегородск. у., Останкинск. в., д. Ямновой. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11 окт. 926.
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