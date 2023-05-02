Оленин Федор Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оленин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17793. ОЛЕНИН, ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 31 г. Гр. г. Нижне-Новгорода; — Н. С. 1 уч. Борск. р. Уфимск. окр. Кумышковар., лиш. св. 5 л. и конф. имущ. Исп. 23 июня 920.
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