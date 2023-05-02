Владимирский Герш-Лейба Иосев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимирский
- Имя
- Герш-Лейба
- Отчество
- Иосев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45783. ВЛАДИМІРСКІЙ, ГЕРШЪ-ЛЕЙБА Іосевъ. Мщ. м. Стеблезн. Канев. у., 16 л., рд. въ в. и м. Бѣлой Церкви, Васильков. у.; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Апр. 905. | 903 68796 172 М. | 902 105042 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.