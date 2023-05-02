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Владимирский Герш-Лейба Иосев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Владимирский
Имя
Герш-Лейба
Отчество
Иосев
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45783. ВЛАДИМІРСКІЙ, ГЕРШЪ-ЛЕЙБА Іосевъ. Мщ. м. Стеблезн. Канев. у., 16 л., рд. въ в. и м. Бѣлой Церкви, Васильков. у.; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Апр. 905. | 903 68796 172 М. | 902 105042 169 М.

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