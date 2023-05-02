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Пушкин Илларион Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкин
Имя
Илларион
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
26 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
10909. Пушкин Илларион Осипович, 40 л., Старорусского у., Мануиловск. в., д. Пустышки. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26 апр. 926.

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