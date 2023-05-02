Лин-Ди-Мин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лин-Ди-Мин
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25966. ЛИН-ДИ-МИН, 28 л. Китайск. п.; — Н. С. Петроградск. р. 3 отд. г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 23 янв. 920.
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