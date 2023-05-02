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Синягин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синягин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
28785. СИНЯГИН, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Ардатовск. у., Вертьяновск. в., с. Череватово; — С. 3 зап. пулемет. б-на. Халатн. отн. к. казен. вещ., лиш. св. ½ г. условно.

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