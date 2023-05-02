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Рундау Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рундау
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
28303. РУНДАУ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. г. Ровного; — Р. Т. Трудком обл. немц. Повол. Агит. прот. Сов. власти, лиш. св. на все время гражданск. войны. Исп. 11 июля 920.

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