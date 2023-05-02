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Семенов Ефим Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Ефим
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
21 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
10468. СЕМЕНОВ ЕФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 38 л., б. Симбирск. г., Ардатовск. у., Апраксинск. в., д. Печенеги. Самарск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ІІ — 24.

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