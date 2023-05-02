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Радченко Василий Леонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радченко
Имя
Василий
Отчество
Леонович
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
28044. РАДЧЕНКО, ВАСИЛИЙ ЛЕОНОВИЧ, 32 л. Гр. Чириковск. у., Студенокск. в., д. Красници; — Н. С. 7 уч. Чириковск. Варка самог., лиш. св. 1 г. Исп. 8 нояб. 920.

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