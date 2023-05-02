Гуляев Сергей Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуляев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3574. ГУЛЯЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 36 л., Муромск. у., Яковцевск. в., с. Бежаново. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 108, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 24 марта 923.
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