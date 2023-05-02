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Бойко Кирилл Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойко
Имя
Кирилл
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
06 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
716. Бойко Кирилл Артемьевич, 29 л., Ставропольск. окр., Виноделинск. р., с. Кевсалы. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 2 ч. 106, 109, 2 ч. 114, лиш. с в. 1 г. П. в. з. с. 6/ѴІІ—26.

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