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Андреев Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
130. Андреев Иван Николаевич, 29 л., Тульск. г., Епифанск. р., с. Рождествена. Тульск. Г. С. Ст. ст. 108, 1 ч. 11З, 116, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 17/ХІ—26.

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