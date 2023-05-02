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Крумин Жанно-Юлиус Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крумин
Имя
Жанно-Юлиус
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
83791. КРУМИНЪ, жаННО-юліУСЪ Яновъ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Туккум. у., Бикстенск. в., рд. въ г. Митавѣ; — Либав. О. С., 18 Мая 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 10 Іюня 911. | 908 35408 2 ч. 1655 У. | 99 35034 169 М. | 904 59835 1647 У. | 98 43965 172 М. | 903 41014 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 4320. | 900 72262 170 М.

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