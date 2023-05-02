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Лазарев Тихон Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Тихон
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
16535. ЛАЗАРЕВ, ТИХОН АНДРЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Воронежск. у., Верхне-Хавск. в. и с.; — Н. С. 7 р. Воронежск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., с зач. 1 м., пр. з. Исп. 23 июля 920.

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