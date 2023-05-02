Андреякин Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреякин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12794. АНДРЕЯКИН, ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Моршанск. у., Раевск. в.; — Р. Т. г. Тамбова. Контр-революц. дейст., лиш. св. 5 л. Исп. 23 сент. 920.
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