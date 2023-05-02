Новиков Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90593. НОВИКОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ (онъ же Поторъ и Гавриловъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Оршан. у., Старогальск. в., д. Низовцевъ, 43 л.; — Могилев. О. С., 114, 152, 1643, 9 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. 908 г. № 90594, арест. отд. 3½ г. Исп. 31 Марта 908. | 902 1649 1655 У. | 91 52198 169 М. | 95 87788 1647 У. | 88 38157 174 М. | 92 79234 170 М.
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