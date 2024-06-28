Астафуров Михаил Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астафуров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44980. АСТАФУРОВЪ, МИХАИЛЪ НИКИтинъ. К. Тамбов. у., Васильевск. в., д. Мамонтовой, 22 л.; — Гамбов. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1609 У., арест. отд. 4 г. Исп. 21 Іюня 905.
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