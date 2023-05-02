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Аджитов Алимжан Хасянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аджитов
Имя
Алимжан
Отчество
Хасянович
Дата исполнения приговора
16 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
247. Аджитов Алимжан Хасянович, 20 л., Пензенск. г., Чембарск. у., Мочалейск. в. Н. С. 11 р. г. Саратова Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 16 июля 926.

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