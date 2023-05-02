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Зимаков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зимаков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4950. ЗИМАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Брянск. г., д. Людинка. Воронежск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 2 г. 4 м. Исп. 31 августа 923.

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