Зимаков Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зимаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4950. ЗИМАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Брянск. г., д. Людинка. Воронежск. Губсуд. Ст. 184, лиш. св. 2 г. 4 м. Исп. 31 августа 923.
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