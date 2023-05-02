Жаринов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаринов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4579. ЖАРИНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., Красноуфимск. у., Тисовск. в. и завода. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св.1½ г. Исп. 5 июня 923.
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