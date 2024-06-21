Шабельник Лукия Севастьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шабельник
- Имя
- Лукия
- Отчество
- Севастьянова
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141375. ШАБЕЛЬНИКЪ, ЛУКІЯ СЕВАСТЬЯНОВА. К. Васильков. у., Мотовиловск. в., с. В.-Мотовиловки, 56 л., рд. т. же у. и в., въ с. Геленовкѣ; — М. С. 3 уч. Васильков. окр. 9 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.