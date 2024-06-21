Шабельник Лукия Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабельник Лукия Севастьянова

Шабельник Лукия Севастьянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабельник
Имя
Лукия
Отчество
Севастьянова
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141375. ШАБЕЛЬНИКЪ, ЛУКІЯ СЕВАСТЬЯНОВА. К. Васильков. у., Мотовиловск. в., с. В.-Мотовиловки, 56 л., рд. т. же у. и в., въ с. Геленовкѣ; — М. С. 3 уч. Васильков. окр. 9 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close