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Хамов Кузьма Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хамов
Имя
Кузьма
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
29999. ХАМОВ, КУЗЬМА АКИМОВИЧ, 37 л. Гр. Новохоперск. у., Верхне-Карочинск. в., д. Средняя-Карача; — Н. С. 11 р. Новохоперск. у. Взяточнич., пр. р. 3 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 28 дек. 920.

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