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Чернышев Дмитрий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Дмитрий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
7996. ЧЕРНЫШЕВ, ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Гр. пос. Сергиевского, Московск. г.,; Н. С. Бутырск. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 3 л., Исп. 1 окт 919.

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