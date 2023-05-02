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Крылов Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7152. КРЫЛОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 23 л., Тихвинск. у., Деревск. в., д. Подборовье. Череповецк. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 11 пор. пр. 5 л. Исп. 29 дек. 923.

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