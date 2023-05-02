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Андрюхин Николай Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрюхин
Имя
Николай
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129523. андрюхинъ, Николай андреевъ. К. Рязан. г., Спасск. у., Шатрищенск. в., д. Романовки, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Москов. у. 5 Сент. 909, 16. 169, 2 п. 170¹ и 2 п. 171 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 11277, тюр. 4 м. Исп. 21 Окт. 909. | 901 45599 169 М.

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