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Свищев Тимофей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свищев
Имя
Тимофей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8824. СВИЩЕВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Красноярск. у., Тертежск. в., с. Кускин. Енисейск. Губсуд. Ст. 183. ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 25 авг. 923.

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