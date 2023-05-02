Захарчук Павел Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарчук
- Имя
- Павел
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3463. ЗАХАРЧУК ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ, 23 л., г. Читы. Забайкальск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 106, 113, 2 ч 114, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ХІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.