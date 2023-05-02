Булкин Александр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130409. БУЛКИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЯКОВлеВЪ. К. Пронск. у., Воскресенск. в., д. Альютова, 22 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Сокольническ. уч. г. Москвы 14 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909
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