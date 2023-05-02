Игнатьев Степан Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3925. ИГНАТЬЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Уральск. у., Троицк, в., с. Дальнего. В. Т. 16 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 1 г П. в. з. с. 4/ІѴ—24.
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